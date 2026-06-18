Володин: Киевский режим выбрал терроризм основным способом ведения конфликта

По его словам, подобная тактика применялась и ранее, в том числе против мирных жителей Донбасса. В качестве примеров он привел атаки на образовательные учреждения, автобусы с гражданскими, а также недавний удар дронами по автобусу с белорусскими школьниками, в результате которого погиб человек и есть пострадавшие.