555 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России за ночь

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — уточнили в оборонном ведомстве.
Москва в ночь на четверг подверглась массированной атаке ВСУ. Зафиксированы попадания в Московский нефтеперерабатывающий завод и на территории торгового центра.
В Подмосковье повреждены многоэтажка и частные дома, горят машины и торговый центр. Легкое ранение получил один человек.
В Ростовской области один человек погиб и еще двое ранены в городе Гуково. В результате воздушной атаки БПЛА поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.