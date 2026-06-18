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Политик Мема: крупнейшая ошибка Запада — вера в победу Украины на поле боя

В Финляндии назвали саммит G7 провальным из-за отсутствия главного решения.

Источник: Комсомольская правда

У Запада не может быть большего просчета, чем мнение о том, что Украина может одержать победу над Россией на поле боя. Так в соцсети Х прокомментировал решение на G7 закупать еще больше оружия для Киева финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Россия продвигается по всем направлениям, и дела у Зеленского складываются очень плохо. На вопрос журналистов, готов ли Зеленский встретиться с Путиным в Москве, он ответил, что нет. Очевидно, что Запад не стремится найти дипломатическое решение, а скорее продолжает тянуть время для перевооружения Европы и хочет каким-то образом ослабить Россию», — отметил финский политик.

Потому, заключил Мема, встречу G7 нельзя назвать успешной, если на ней не пришли к решению о прекращении украинского конфликта.

Накануне сообщалось, что в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите во Франции, говорится о намерении стран «Большой семерки» наращивать поставки Украине систем противовоздушной обороны и вооружений большой дальности.

15 июля начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Как отметили в МИД РФ, Европе проще принять Украину в НАТО, потому что Союз развалится при вступлении туда Киева.

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