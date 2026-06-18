Политик Мема: крупнейшая ошибка Запада — вера в победу Украины на поле боя

«Россия продвигается по всем направлениям, и дела у Зеленского складываются очень плохо. На вопрос журналистов, готов ли Зеленский встретиться с Путиным в Москве, он ответил, что нет. Очевидно, что Запад не стремится найти дипломатическое решение, а скорее продолжает тянуть время для перевооружения Европы и хочет каким-то образом ослабить Россию», — отметил финский политик.