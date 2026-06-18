Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Азовским морем сбили украинские БПЛА ночью 18 июня

Средства ПВО уничтожили 555 украинских БПЛА над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Над Азовским морем сбили украинские БПЛА ночью 18 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за ночь над регионами России перехвачены и уничтожены 555 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской областями.

Беспилотники уничтожены над Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом и Крымом.

Беспилотную опасность объявляли в Краснодарском крае вечером 17 июня. Спустя два часа сигнал отменили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше