Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новгородской области впервые объявлен режим ракетной опасности

Жителей Новгородской области предупреждают о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

На территории Новгородской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение местным жителям поступило в рассылке от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Внимание! Ракетная опасность на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — сказано в официальном сообщении ведомства.

По данным мониторинговых служб, это первый случай объявления сигнала ракетной опасности в регионе.

Ранее нескольким беспилотникам удалось долететь до Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). На данный момент власти принимают меры по ликвидации последствий. Кроме того, фрагменты сбитых дронов упали на территории торгового комплекса «Садовод», где зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры. Пострадавших нет.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше