Львова-Белова: атаки ВСУ мешают воссоединению детей с семьями на Украине

«У нас готовы данные по возвращению на Украину для воссоединения со своими близкими на четверых детей, но, к сожалению, в связи с ухудшением обстановки с дронами — это сейчас небезопасно… Мы сейчас это сделать не можем, не можем рисковать детьми», — приводит ТАСС слова омбудсмена.