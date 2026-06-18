Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с ВСУ

Министерство обороны России сообщило о нанесении удара возмездия по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Как отмечается в заявлении ведомства, атака стала ответом на террористические действия киевского режима.

Источник: Новости Mail

«В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ», — говорится в релизе.

В ходе операции, по данным Минобороны, был поражен склад горюче-смазочных материалов, расположенный в Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Для нанесения удара российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.