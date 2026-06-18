ВС России нанесли удар возмездия по объектам, связанным с ВСУ

В ходе операции, по данным Минобороны, был поражен склад горюче-смазочных материалов, расположенный в Киевской области, а также нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области. Для нанесения удара российские военные применили высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.