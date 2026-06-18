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ВС РФ в ответ на атаки киевского режима нанесли удар по объектам ТЭК Украины

Минобороны России сообщило об ударе возмездия по объектам киевского режима.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в уходе удара ВС России поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области, а также НПЗ «Затурино» Полтавской области.

Групповой удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.