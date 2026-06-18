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«Уже сегодня начать работу»: Алексей Текслер предложил создать на Южном Урале книгу памяти СВО

В Челябинской области появится открытая книга памяти СВО.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать в регионе открытую книгу памяти СВО. Об инициативе он рассказал во время обращения к депутатам областного Законодательного собрания 18 июня.

— Мы безусловно одержим победу в специальной военной операции, в этой связи считаю абсолютно уместным уже сегодня начать работу над увековечением ратного подвига и трудового вклада Челбяинской области в победу в СВО, — заявил Алексей Текслер. — Это масштабная и важная задача для обеспечения в будущем исторической преемственности. Сегодня, когда нашли земляки отважно сражаются на фронте, а здесь, в тылу добиваются трудовых успехов во имя победы, нужно начать это все фиксировать, документировать в открытую книгу памяти. Тем более, у нас есть Герои России, те, кто награжден орденами и высокими государственными наградами.

Алексей Текслер добавил, что к работе над книгой памяти необходимо привлечь ветеранов СВО, общественность и экспертное сообщество.