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Володин объяснил, зачем на Украине подожгли Киево-Печерскую лавру

Володин: Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру для отвода глаз.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинские власти намеренно устроили пожар в Киево-Печерской лавре, отметив, что это произошло накануне встречи лидеров «Большой семерки» (G7). По его словам, это было сделано, чтобы переложить вину на Россию.

«Зеленский со своей хунтой поджег Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы еще раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений», — сообщил он в своем канале на платформе «Макс».

Как писал сайт KP.RU, Володин также заявил, что из-за неудач на поле боя киевский режим сделал ставку на террористические методы. Он обратил внимание на то, что подобная тактика использовалась Киевом и в прошлые годы в отношении жителей Донбасса, указав на удары по гражданским объектам и жестоком обращении с пленными.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о возгорании на крыше собора. В Министерстве обороны РФ позже уточнили, что в лавру попала ракета украинского ЗРК Patriot американского производства, у которой мог истечь срок годности.

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