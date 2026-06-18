Десятки рейсов в Москву отменены или задержаны в аэропорту Пулково

По последним данным мэра столицы России Сергея Собянина, с начала суток на подлете к городу нейтрализовано около 180 БПЛА. Несколько дронов достигли Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где ограничено движение транспорта, в том числе на МКАД. Повреждено здание ТЦ «Садовод», в подмосковном Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом, жильцов эвакуировали. В Котельниках загорелся ТЦ «Белая Дача», в Люберцах повреждены фитнес-центр и объект в промзоне, в Электростали пострадала женщина.