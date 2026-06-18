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В самарском аэропорту задержаны и отменены девять рейсов в Москву из-за атаки БПЛА на столицу

Отмена и задержка девяти самолетов из Самары в Москву произошла в аэропорту Курумоч утром в четверг, 18 июня. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Источник: Коммерсантъ

В ночь со среды на четверг Москва подверглась крупнейшей атаке БПЛА за последние два года. Над столицей было сбито 194 беспилотника.

Часть дронов достигла столичного НПЗ в Капотне. Также обломки БПЛА повредили московские ТЦ «Садовод» и «МЕГА Белая Дача» (последний загорелся).

Все аэропорты московского авиаузла прекратили свою работу. «Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов в столице не приезжать в аэропорты.

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