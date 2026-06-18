Отменены два авиарейса Москва — Минск — Москва

Так, не состоятся рейсы SU1830 и SU1842 Шереметьево — Минск, которые должны были вылететь в 10:10 и 12:15.
Соответственно отменены обратные рейсы из Минска в российскую столицу SU1831 в 12:15 и SU1843 в 14:45.
Утром сообщалось об атаках беспилотников по Шереметьево. В аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Всего «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» в четверг отменили более 170 рейсов из Москвы и в направлении столицы. В статусе задержанных — более 50 и 60 соответственно.
Ранее в Минтрансе России подчеркнули, что вводимые ограничения в аэропортах необходимы для обеспечения безопасности полетов.