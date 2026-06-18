Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отменены два авиарейса Москва — Минск — Москва

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса Москва — Минск — Москва в четверг, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло перевозчика.

Источник: Sputnik.by

Так, не состоятся рейсы SU1830 и SU1842 Шереметьево — Минск, которые должны были вылететь в 10:10 и 12:15.

Соответственно отменены обратные рейсы из Минска в российскую столицу SU1831 в 12:15 и SU1843 в 14:45.

Утром сообщалось об атаках беспилотников по Шереметьево. В аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Всего «Аэрофлот» и его дочерняя авиакомпания «Россия» в четверг отменили более 170 рейсов из Москвы и в направлении столицы. В статусе задержанных — более 50 и 60 соответственно.

Ранее в Минтрансе России подчеркнули, что вводимые ограничения в аэропортах необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше