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Юрий Ушаков: Европа ошибочно оценивает ситуацию на фронте

Страны Европы ошибочно полагают, что обстановка на фронте складывается в пользу вооруженных сил Украины. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Европейцы явно настаивают на том, что необходимо продолжать войну. Причем они руководствуются совершенно неверным, ложным постулатом о том, что ситуация на поле боя якобы меняется в пользу украинских сил, что категорические неверно», — заявил Ушаков.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва на саммите G7 озвучил неприятную для Киева правду, заявив, что союзники Украины устали и больше не могут и не хотят оказывать ей помощь. Однако до практических шагов в этом направлении пока далеко: Европа, подводя итоги переговоров лидеров на G7, решила усиливать давление на Россию.

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