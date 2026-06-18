Юрий Ушаков: Европа ошибочно оценивает ситуацию на фронте

Ранее президент Бразилии Лула да Силва на саммите G7 озвучил неприятную для Киева правду, заявив, что союзники Украины устали и больше не могут и не хотят оказывать ей помощь. Однако до практических шагов в этом направлении пока далеко: Европа, подводя итоги переговоров лидеров на G7, решила усиливать давление на Россию.