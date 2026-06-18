Штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий в Константиновке

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.