Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий в Константиновке

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Штурмовики «Южной» группировки освободили 98 зданий в Константиновке, за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей», — говорится в сообщении.