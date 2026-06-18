Бойцы «Запада» блокировали группу украинских военных в Красном Лимане

«В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
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