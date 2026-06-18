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Бойцы «Запада» блокировали группу украинских военных в Красном Лимане

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бойцы российской группировки «Запад» блокировали группу украинских военных из 120-й бригады теробороны в Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

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