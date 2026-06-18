Главное из брифинга Минобороны 18 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Ночью 18 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.