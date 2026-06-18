Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 18 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ

Ночью 18 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.

Среди пораженных целей:

  • склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области;
  • нефтеперерабатывающий завод в Затурино Полтавской области.

ВС России освободили Рай-Александровку в ДНР

Бойцы «Южной» группировки установили контроль над селом Рай-Александровка в ДНР.

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей.

«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое ДНР, Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию разрозненных подразделений ВСУ.

Бойцы 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели семью опорными пунктами противника и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков 120-й бригады теробороны.

За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» активно наступают в юго-западной части и освободили от украинских боевиков 98 зданий.

За сутки в Константиновке уничтожено свыше 60 боевиков и 17 автомобилей.

Всего в полосе ответственности группировки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.

«Центр» атакует ВСУ в ДНР

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 445 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ Paladin.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 10 управляемых авиабомб;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
  • 992 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше