Главное из брифинга Минобороны 18 июня 2026 года: последние новости на сегодня

ВС России нанесли удары возмездия по объектам ВСУ
Среди пораженных целей:
- склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области;
- нефтеперерабатывающий завод в Затурино Полтавской области.
ВС России освободили Рай-Александровку в ДНР
Бойцы «Южной» группировки установили контроль над селом Рай-Александровка в ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей.
«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое ДНР, Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии ведут ликвидацию разрозненных подразделений ВСУ.
Бойцы 67-й дивизии наступают в северо-западной части города и овладели семью опорными пунктами противника и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков 120-й бригады теробороны.
За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
В городе Константиновка ДНР штурмовики «Юга» активно наступают в юго-западной части и освободили от украинских боевиков 98 зданий.
За сутки в Константиновке уничтожено свыше 60 боевиков и 17 автомобилей.
Всего в полосе ответственности группировки противник потерял свыше 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение восьми бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 445 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ Paladin.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по механизированной бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Юрковка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 10 управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
- 992 БПЛА самолетного типа.