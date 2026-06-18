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ВС РФ нанесли удары по местам хранения украинских БПЛА

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, за прошедшие сутки российские военные нанесли удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины.

Источник: Новости Mail

В заявлении оборонного ведомства отмечается: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах».

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