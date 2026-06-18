ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ в населенном пункте Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье (Сумская обл.). Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с УМПК. В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были уничтожены», — сказали в оборонном ведомстве.