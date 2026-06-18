Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВС РФ с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации ВСУ в населенном пункте Сергеевка и Николаевка (ДНР), а также в Краснополье (Сумская обл.). Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1000 с УМПК. В результате авиаударов пункты временной дислокации противника были уничтожены», — сказали в оборонном ведомстве.