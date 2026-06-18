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Военный эксперт прокомментировал массированную атаку БПЛА на Россию

Вооруженные силы Украины примерно 10 дней накапливали беспилотники, чтобы нанести массированный удар по России, в том числе по Москве. Такую версию в разговоре с NEWS.ru выдвинул военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он предполагает, что в будущем количество дронов у Киева будет расти благодаря поддержке западных союзников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Кнутов пояснил, что часть компонентов для БПЛА украинские военные производят сами. Речь идет в первую очередь о корпусах. А вот самые сложные элементы — двигатели, системы управления и наведения — теперь поступают из-за границы. Эксперт подчеркивает: дроны завозят на Украину как гражданскую продукцию, а боевые части к ним монтируют уже на месте.

«ВСУ копили беспилотники для массированной атаки на РФ. Примерно 10 дней подобных ударов не было. Количество БПЛА у Украины будет расти за счет поставок из Европы. Например, британцы обещали дать ВСУ 120 тыс. дронов. Также Владимир Зеленский подписал контракт с Эстонией о создании совместного предприятия по производству беспилотников», — заявил собеседник NEWS.ru.

18 июня Московский регион пережил массированную атаку беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 190 дронов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 17 пострадавших при атаке БПЛА.

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