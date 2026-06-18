Военный эксперт прокомментировал массированную атаку БПЛА на Россию

Кнутов пояснил, что часть компонентов для БПЛА украинские военные производят сами. Речь идет в первую очередь о корпусах. А вот самые сложные элементы — двигатели, системы управления и наведения — теперь поступают из-за границы. Эксперт подчеркивает: дроны завозят на Украину как гражданскую продукцию, а боевые части к ним монтируют уже на месте.
«ВСУ копили беспилотники для массированной атаки на РФ. Примерно 10 дней подобных ударов не было. Количество БПЛА у Украины будет расти за счет поставок из Европы. Например, британцы обещали дать ВСУ 120 тыс. дронов. Также Владимир Зеленский подписал контракт с Эстонией о создании совместного предприятия по производству беспилотников», — заявил собеседник NEWS.ru.
18 июня Московский регион пережил массированную атаку беспилотников. Силы противовоздушной обороны уничтожили более 190 дронов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 17 пострадавших при атаке БПЛА.