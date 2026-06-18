Опубликованы кадры точного удара по электроподстанции мощностью 110 кВ в городе Ахтырка Сумской области. Соответствующую видеозапись объективного контроля поражения объекта, использовавшегося в интересах ВСУ, распространили профильные каналы.
Как сообщили в Министерстве обороны, для нанесения удара российские военные применили беспилотные летательные аппараты «Герань» и отметили, что объект использовался для обеспечения нужд украинских военных.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал об уничтожении солнечной электростанции «Покровская» в Днепропетровской области, которая также использовалась в интересах украинской армии.