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Опубликованы кадры поражения подстанции ВСУ в Сумской области. Видео

Профильные каналы показали кадры удара по электроподстанции 110 кВ в Ахтырке. Объект использовался для нужд ВСУ, его уничтожили с помощью БПЛА «Герань».

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Опубликованы кадры точного удара по электроподстанции мощностью 110 кВ в городе Ахтырка Сумской области. Соответствующую видеозапись объективного контроля поражения объекта, использовавшегося в интересах ВСУ, распространили профильные каналы.

Как сообщили в Министерстве обороны, для нанесения удара российские военные применили беспилотные летательные аппараты «Герань» и отметили, что объект использовался для обеспечения нужд украинских военных.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказывал об уничтожении солнечной электростанции «Покровская» в Днепропетровской области, которая также использовалась в интересах украинской армии.

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