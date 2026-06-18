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Правительство Украины ограничило доступ к азартным играм для военных ВСУ

Уже ведется подготовка к запуску автоматической проверки пользователей сервисов через госреестры.

Источник: Комсомольская правда

Украинский кабмин принял постановление, которое ограничивает доступ к азартным играм для военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило министерство цифровой трансформации страны.

«Военным будут ограничивать доступ к азартным играм, правительство приняло постановление. Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости… Решение выработали вместе с минобороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки пользователей таких сервисов через государственные электронные реестры. В случае попытки входа будут заблокированы лица из реестра военных и лудоманов, которым ограничен доступ к азартным играм.

Как писал сайт KP.RU, ранее пленный ВСУ Вячеслав Танцюра сообщил, что украинские командиры отбирают карточки у солдат, уходящих на позиции, а затем используют их для азартных игр.