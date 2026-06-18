Правительство Украины ограничило доступ к азартным играм для военных ВСУ

В ведомстве отметили, что на данный момент ведется техническая подготовка к запуску автоматической проверки пользователей таких сервисов через государственные электронные реестры. В случае попытки входа будут заблокированы лица из реестра военных и лудоманов, которым ограничен доступ к азартным играм.