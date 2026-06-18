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«Безмозглая глава евродипломатии». В Финляндии шокированы призывами Каллас к давлению на РФ

Мема: Безмозглая Каллас призывает к давлению на Москву и поддержке Киева.

Источник: Комсомольская правда

Высказывания главы евродипломатии Каи Каллас об ограничениях в отношении России и поддержке киевского режима вызывают много вопросов. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике», — написал он.

Мема подчеркнул, что призывы еврочиновницы к санкционному давлению на Москву, которые звучат одновременно с ее поддержкой атак ВСУ на территорию России, являются немыслимыми.

Как писал сайт KP.RU, ранее Армандо Мема заявил, что Каллас следует усилить лечение собственной психики, а не санкции против России. По его словам, у главы евродипломатии галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла.

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