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На Украине ограничили доступ к азартным играм для солдат ВСУ

Стартовала подготовка к автоматической блокировке доступа украинских военных к азартным играм: проверка пользователей будет осуществляться через государственные электронные реестры.

На Украине ввели ограничения на доступ военнослужащих к азартным играм. Соответствующее постановление утвердило правительство страны, передает Министерство цифровой трансформации.

«Военным будут ограничивать доступ к азартным играм… Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости», — сказано в публикации ведомства.

Там пояснили, что данное решение было согласовано с украинским министерством обороны. В настоящее время проводятся технические работы по настройке автоматической верификации пользователей игровых платформ через государственные электронные реестры.

При авторизации система автоматически будет отклонять запросы граждан, числящихся в базе данных военнослужащих и реестре лудоманов.

Ранее стало известно о задержании на Украине главы комиссии по азартным играм.