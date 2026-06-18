На Украине ограничили доступ к азартным играм для солдат ВСУ

На Украине ввели ограничения на доступ военнослужащих к азартным играм. Соответствующее постановление утвердило правительство страны, передает Министерство цифровой трансформации.
«Военным будут ограничивать доступ к азартным играм… Защищаем военнослужащих и их семьи от рисков и последствий игровой зависимости», — сказано в публикации ведомства.
Там пояснили, что данное решение было согласовано с украинским министерством обороны. В настоящее время проводятся технические работы по настройке автоматической верификации пользователей игровых платформ через государственные электронные реестры.
При авторизации система автоматически будет отклонять запросы граждан, числящихся в базе данных военнослужащих и реестре лудоманов.
Ранее стало известно о задержании на Украине главы комиссии по азартным играм.