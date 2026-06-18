В Сети появились кадры уничтожения украинской САУ «Гвоздика» под Славянском

В интернете появились кадры, демонстрирующие последствия успешной атаки FPV-дрона на позицию украинской самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Видеоматериалы разместил Telegram-канал LOSTARMOUR.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Николаевка, расположенного к востоку от Славянска в ДНР.
На кадрах заметно, как беспилотный аппарат поражает цель, после чего происходит детонация боеприпасов, находившихся в установке.
В результате артсистема получила критические повреждения и была полностью выведена из строя.
Ранее в Сети появились записи, на которых запечатлено уничтожение украинского бронеавтомобиля «Козак» с экипажем. Машина стала целью российских пограничников, применивших FPV-дроны.