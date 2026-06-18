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В Сети появились кадры уничтожения украинской САУ «Гвоздика» под Славянском

Опубликованы кадры ликвидации украинской самоходки 2С1 «Гвоздика» в ДНР: FPV-дрон поразил позицию артиллеристов, что привело к детонации боеприпасов и полному уничтожению установки.

Источник: Аргументы и факты

В интернете появились кадры, демонстрирующие последствия успешной атаки FPV-дрона на позицию украинской самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика». Видеоматериалы разместил Telegram-канал LOSTARMOUR.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Николаевка, расположенного к востоку от Славянска в ДНР.

На кадрах заметно, как беспилотный аппарат поражает цель, после чего происходит детонация боеприпасов, находившихся в установке.

В результате артсистема получила критические повреждения и была полностью выведена из строя.

Ранее в Сети появились записи, на которых запечатлено уничтожение украинского бронеавтомобиля «Козак» с экипажем. Машина стала целью российских пограничников, применивших FPV-дроны.