Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России озвучили объем иностранного финансирования Украины: «Беспрецедентные масштабы»

Картаполов: иностранная помощь Киеву превысила 550 млрд долларов за четыре года.

Источник: Комсомольская правда

За четыре года Украина получила из-за рубежа свыше 550 млрд долларов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов для журнала «Национальная оборона».

«Страны Запада оказывают Украине беспрецедентную по масштабам поддержку. Фактически на Украине Вооруженным силам Российской Федерации противостоит экономическая и военная мощь коллективного Запада», — сказал Картаполов.

Также уточняется, что более 20 государств поставляют Киеву военную технику. С февраля 2022 года ВСУ получили свыше 1 тыс. танков, 6,5 тыс. бронемашин, 2 тыс. орудий, свыше 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. дронов, а также ракеты и снаряды в больших объемах.

Как подчеркнул Картаполов, вопреки значительной военно-технической и финансовой помощи Киеву с Запада, российская армия овладела стратегическим преимуществом и продолжает его удерживать.

Немногим ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что ситуация на передовой говорит о приближении окончания конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Андрей Картаполов: биография российского военачальника и депутата Госдумы
Вооруженные силы — гарант независимости и суверенности, но для управления ими нужны квалифицированные специалисты. Одним из таких в РФ можно считать генерал-полковника Андрея Картаполова, обладающего большим практическим опытом руководства. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше