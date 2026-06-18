В России озвучили объем иностранного финансирования Украины: «Беспрецедентные масштабы»

Также уточняется, что более 20 государств поставляют Киеву военную технику. С февраля 2022 года ВСУ получили свыше 1 тыс. танков, 6,5 тыс. бронемашин, 2 тыс. орудий, свыше 200 самолетов и вертолетов, около 100 тыс. дронов, а также ракеты и снаряды в больших объемах.