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«Хочу начать новую жизнь»: пленный ВСУ планирует переезд с семьей в Россию

Пленный ВСУ Корж заявил о планах переехать в РФ с семьей и начать новую жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Украинский пленный Василий Корж заявил, что планирует жить в России и перевезти сюда свою семью. Словом, начать новую жизнь. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

Мужчина признался, что хочет вернуться к мирной жизни.

«По возможности, я хотел бы переехать в Россию с семьей и начать новую жизнь. Я призываю военнослужащих Украины сдаваться в плен военнослужащим РФ, где они гарантируют жизнь и хорошее отношение», — сказал пленный.

Говоря о своем состоянии, Корж отметил, что в медпомощи он не нуждается, физическое и моральное состояние — удовлетворительное.

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда пленные солдаты ВСУ кардинально меняют свою жизнь и остаются жить в России. Так, пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен и пожелал остаться в России. Мужчина отметил, что он не хочет жить на Украине — в стране, где к людям относятся как к мясу.