«Хочу начать новую жизнь»: пленный ВСУ планирует переезд с семьей в Россию

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда пленные солдаты ВСУ кардинально меняют свою жизнь и остаются жить в России. Так, пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен и пожелал остаться в России. Мужчина отметил, что он не хочет жить на Украине — в стране, где к людям относятся как к мясу.