Власти Украины начали частичную эвакуацию жителей города Запорожье

«Есть подтвержденные факты эвакуации населения из населенных пунктов в подконтрольной им части. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она пока носит избирательный и частичный характер», — рассказал собеседник агентства.
Запорожье — административный центр Запорожской области, крупный промышленный и транспортный узел. Город находится под контролем Киева и расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В последнее время на фоне наступления российских войск в регионе украинские власти начали подготовку к возможным боям за Запорожье: школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром региона временно стал город Мелитополь.