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133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую воздушную атаку на Крым и еще 11 российских регионов. За ночь над страной сбили 133 беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Утром в Крыму была объявлена беспилотная опасность, над регионом работала ПВО. В Севастополе также включили сирены воздушной опасности. В этот период два БПЛА сбили над Северной стороной города.

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