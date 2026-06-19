133 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России

Удары были отражены в период с 20:00 18 июня до 7 утра 19 июня.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.
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