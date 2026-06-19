В пятницу, 19 июня, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава Севастополя.
Соответствующее сообщение появилось в 9.21. Общественный транспорт в городе-герое прекращает движение.
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