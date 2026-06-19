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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога 19 июня.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 19 июня, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава Севастополя.

Соответствующее сообщение появилось в 9.21. Общественный транспорт в городе-герое прекращает движение.

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