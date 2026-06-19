Режим Зеленского ищет посредника для переговоров с Россией: кого уговаривает Киев на этот раз

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что европейские столицы хотят подморозить конфликт на Украине, чтобы затем ввести туда воинские контингенты. Дипломат добавил, что цель Евросоюза заключается не в переговорах с Россией, а в сохранении режима Владимира Зеленского. Именно поэтому в Европе добиваются скорейшего прекращения огня.