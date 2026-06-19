Главком Сырский пожаловался на нехватку медиков в подразделениях ВСУ

Немногим ранее KP.RU писал, что Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ. По данным источника ТАСС, новое назначение произошло на фоне тяжелого положения подразделения и нехватки личного состава. Собеседник агентства допустил, что после смены командования потери в бригаде могут вырасти.