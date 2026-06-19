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Главком Сырский пожаловался на нехватку медиков в подразделениях ВСУ

Сырский поднял тему снятия брони на мобилизацию с гражданских медиков на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на нехватку медицинского персонала в подразделениях, действующих на линии боевого соприкосновения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, командиры подразделений постоянно обращаются с просьбой помочь решить эту проблему. Так, многие предлагают снять бронь на мобилизацию с отдельных категорий гражданских медицинских специалистов.

«Одной из главных проблем остается дефицит квалифицированного медицинского персонала. Командиры подразделений постоянно обращаются с просьбой посодействовать его решению», — написал главком ВСУ.

Немногим ранее KP.RU писал, что Сырский сменил командира 156-й бригады ВСУ. По данным источника ТАСС, новое назначение произошло на фоне тяжелого положения подразделения и нехватки личного состава. Собеседник агентства допустил, что после смены командования потери в бригаде могут вырасти.

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Биография Александра Сырского
Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.
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