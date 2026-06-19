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Российская «Герань» поразила энергообъект в Харьковской области

В Минобороны России сообщили об ударе по крупному энергетическому объекту в Харьковской области. Цель находилась в районе населенного пункта Золочев и, по данным ведомства, использовалась в интересах ВСУ. Атаку нанесли с применением БПЛА «Герань».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

В пятницу оборонное ведомство опубликовало кадры объективного контроля, подтверждающие поражение цели.

Ранее утром 19 июня в Минобороны отчитались о массированной атаке украинских дронов. За ночь средства ПВО уничтожили 133 беспилотника над несколькими регионами страны и акваторией Черного моря. Как уточнили в ведомстве, БПЛА ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Московским регионом, республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

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