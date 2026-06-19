СМИ: ВС РФ поразили стоянку бензовозов в Одесской области

Как сообщается, один из ударов пришелся по месту стоянки автомобильной техники в селе Монаши Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, в результате прилета дрона «Герань» сгорели три автоцистерны-бензовоза. На опубликованных в Сети кадрах зафиксированы охваченные огнем тягачи, которые использовались для транспортировки горюче-смазочных материалов.