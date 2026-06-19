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СМИ: ВС РФ поразили стоянку бензовозов в Одесской области

ВС РФ нанесли удары по транспортной логистике ВСУ в Одесской области. Сообщается, что в селе Монаши уничтожена стоянка бензовозов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России нанесли точечные удары по логистической инфраструктуре противника в Одесской области. В результате атаки была поражена стоянка грузовых автомобилей с топливом. Об этом пишут профильные телеграм-каналы.

Как сообщается, один из ударов пришелся по месту стоянки автомобильной техники в селе Монаши Белгород-Днестровского района. По предварительным данным, в результате прилета дрона «Герань» сгорели три автоцистерны-бензовоза. На опубликованных в Сети кадрах зафиксированы охваченные огнем тягачи, которые использовались для транспортировки горюче-смазочных материалов.