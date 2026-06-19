В Севастополе отразили пять атак ВСУ: сбиты 16 беспилотников

В пятницу, 19 июня, в Севастополе отразили пять атак ВСУ, были сбиты 16 беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Атаки ВСУ отражали ночью и утром. Этим занимались средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
«Сбито 16 БПЛА», — сообщил Развожаев.
По его словам, никто из людей, к счастью, не пострадал.
Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.Читать дальше