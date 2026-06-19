Силы ПВО сбили БПЛА на подлете к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Позже мэр сообщил еще о 16 сбитых дронах.
Всего с начала суток, согласно опубликованным сообщениям Собянина, сбиты 19 беспилотников.
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