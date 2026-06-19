В Краснодарском крае сняли ограничения на полеты

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных маршрутов в аэропорту Краснодара. Мера была направлена на обеспечение безопасности полетов.