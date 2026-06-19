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В Краснодарском крае сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае, введенные для обеспечения безопасности полетов, сняты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.

Источник: Коммерсантъ

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Гражданам рекомендуется следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло аэропорта, табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, что может повлиять на выполнение отдельных маршрутов в аэропорту Краснодара. Мера была направлена на обеспечение безопасности полетов.