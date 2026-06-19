Москву атакуют БПЛА: сбито более 20 целей, заявил Собянин

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ отразили атаку уже 25 БПЛА ВСУ. Об этом в своем официальном канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в настоящее время на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее Дмитрий Песков оценил работу ПВО после атак украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы. А также отметил, чт, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак.