ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 13 по 19 июня ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием большой и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей:
- объекты оборонно-промышленного комплекса;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы;
- склады боеприпасов и горючего;
- территориальные центры комплектования;
- места сборки, места хранения, подготовки и запуска БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Артема, Рай-Александровка, Юрковка, Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 10 бригад, батальон беспилотных систем ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1540 боевиков. Также ВСУ лишились десяти боевых бронированных машин, 78 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии и пяти станций РЭБ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали десять бригад ВСУ.
В городе Красный Лиман ДНР в течение недели штурмовики 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Бойцы 67-й дивизии овладели 37 опорными пунктами и освободили 251 здание.
За неделю в Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники, а также 24 автомобиля.
Потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили: свыше 1490 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, пять станций РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 12 бригадам ВСУ.
В Константиновке в течение недели штурмовые группы «Юга» продолжали ликвидировать окруженного противника в юго-западной части города и наступать в микрорайоне Николаевский.
За неделю в Константиновке российские войска освободили от украинских боевиков 627 зданий, уничтожили свыше 540 украинских боевиков, более 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.
Всего в зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2040 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град».
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение 13 бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 3140 человек. Также украинская сторона лишилась 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девяти артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, 102 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 89 управляемых авиабомб;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- восемь крылатых ракет наземного базирования «Фламинго»;
- 3909 БПЛА самолетного типа.