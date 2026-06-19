Собянин сообщил об уничтожении 37 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. О ликвидации 37 дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, силы ПВО отражают серию атак беспилотных летательных аппаратов в течение дня.
На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Ранее Дмитрий Песков оценил работу ПВО после атак украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы. А также отметил, что, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак.