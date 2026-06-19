Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении 37 беспилотников, летевших на Москву

Силы ПВО Минобороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на Москву, уничтожив 37 целей. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. О ликвидации 37 дронов сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, силы ПВО отражают серию атак беспилотных летательных аппаратов в течение дня.

На местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее Дмитрий Песков оценил работу ПВО после атак украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские системы ПВО демонстрируют высокие показатели работы. А также отметил, что, принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше