В Прикамье похоронили погибшего на СВО 36-летнего Константина Носова

Константин Носов родился 2 марта 1990 года в поселке Павловский. Из Павловской средней школы перешел в вечернюю школу Очер, затем поступил в Строгановский колледж. В 20 лет Константина призвали на срочную службу, участвовал в боевых действиях на территории Ингушетии.