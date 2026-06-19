Эксперт объяснил, зачем Киеву временное прекращение огня

По словам эксперта, если Россия включится в диалог о возможной паузе в боевых действиях, такие консультации могут состояться. Однако сейчас, по его оценке, ситуация складывается иначе.
«Пока я склоняюсь к тому, что прекращение огня нам невыгодно. Украина атакует Москву, да и вообще все регионы. Трамп заявляет, что готов вводить новые санкции против РФ, усиливать давление. А ВС РФ продвигаются на фронте по всем направлениям, успешно идут вперед», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Дандыкин добавил, что если Вашингтон и Киев докажут, что действительно стремятся к миру, тогда появится смысл вести переговоры. Пока же, по его мнению, все указывает на то, что Украина просто хочет накопить ресурсы и подготовиться к зимнему периоду.
Эксперт подчеркнул: для России крайне важно поддерживать диалог и доносить собственную позицию. Но если американская сторона планирует обсуждать ключевые вопросы с Киевом, а затем просто ставить Москву перед фактом, то на соглашения рассчитывать не стоит. Он назвал такую модель странной, когда одну из сторон конфликта отстраняют, а потом требуют: «Давай соглашайся».
Дандыкин уверен, что России нужно опираться на заявление Сергея Лаврова. Глава МИД говорил, что Запад, включая Европу, активно готовится к войне с нами. «Это официальная точка зрения. И я думаю, что он не просто так это сказал. Это министр иностранных дел, который подчиняется президенту страны. Вот о чем речь», — отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что Киев и администрация Дональда Трампа ежедневно обсуждают урегулирование конфликта с Россией. Сейчас стороны активно ищут пути деэскалации, но окончательных решений пока нет.