Эксперт объяснил, зачем Киеву временное прекращение огня

Дандыкин уверен, что России нужно опираться на заявление Сергея Лаврова. Глава МИД говорил, что Запад, включая Европу, активно готовится к войне с нами. «Это официальная точка зрения. И я думаю, что он не просто так это сказал. Это министр иностранных дел, который подчиняется президенту страны. Вот о чем речь», — отметил эксперт.