Военкор Стешин заявил об отходе 15 тыс. бойцов ВСУ в сторону Краматорска

Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю (с 13 по 19 июня). Группировка войск «Юг» взяла под контроль Юрковку, а также поселок Артема и село Рай-Александровка. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» за этот же период установили контроль над Новым Донбассом и Кутузовкой.