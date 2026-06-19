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Военкор Стешин заявил об отходе 15 тыс. бойцов ВСУ в сторону Краматорска

По данным польской разведки, на которую ссылается военкор Дмитрий Стешин, группировка ВСУ численностью 15 тысяч человек отступила к Краматорску. В Константиновке остались лишь небольшие силы украинской армии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Порядка 15 тысяч бойцов ВСУ отошли в сторону Краматорска. Об этом со ссылкой на данные польской разведки сообщил в интервью ИС «Вести» военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

По словам журналиста, в населенном пункте Константиновка остались лишь незначительные силы украинской армии, которые, как предполагается, не смогут оказать серьезного сопротивления российским подразделениям.

Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю (с 13 по 19 июня). Группировка войск «Юг» взяла под контроль Юрковку, а также поселок Артема и село Рай-Александровка. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» за этот же период установили контроль над Новым Донбассом и Кутузовкой.