Порядка 15 тысяч бойцов ВСУ отошли в сторону Краматорска. Об этом со ссылкой на данные польской разведки сообщил в интервью ИС «Вести» военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
По словам журналиста, в населенном пункте Константиновка остались лишь незначительные силы украинской армии, которые, как предполагается, не смогут оказать серьезного сопротивления российским подразделениям.
Минобороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов за неделю (с 13 по 19 июня). Группировка войск «Юг» взяла под контроль Юрковку, а также поселок Артема и село Рай-Александровка. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» за этот же период установили контроль над Новым Донбассом и Кутузовкой.