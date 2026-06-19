В ходе СВО погиб младший сержант Вадим Карнаев из Башкирии

Вадим Карнаев родился в 1976 году в поселке Узянбаш. Окончил местную школу, служил в Хакасии командиром отделения, участвовал в боевых действиях в Чечне. После армии работал в Белорецком леспромхозе оператором погрузочной машины. В 2009 году создал семью, где родились сын и дочь.