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В ходе СВО погиб младший сержант Вадим Карнаев из Башкирии

В зоне специальной военной операции погиб младший сержант Вадим Карнаев. Об этом сообщили в администрации Белорецкого района.

Источник: администрация Белорецкого района

Вадим Карнаев родился в 1976 году в поселке Узянбаш. Окончил местную школу, служил в Хакасии командиром отделения, участвовал в боевых действиях в Чечне. После армии работал в Белорецком леспромхозе оператором погрузочной машины. В 2009 году создал семью, где родились сын и дочь.

В марте 2023 года подписал контракт и отправился в зону СВО гранатометчиком в составе башкирского батальона имени Салавата Юлаева. О его гибели стало известно в июне 2026 года.

За мужество и самоотверженность был награжден государственными и ведомственными наградами. Прощание состоится 20 июня в селе Узянбаш у здания школы в 12:00.