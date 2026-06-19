Вооруженные силы Украины в состоянии «тотальной агонии» могут пойти на применение химического или биологического оружия, направляя его на российские регионы с помощью беспилотников. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Если пойдет какая-то тотальная агония со стороны украинских боевиков, вполне возможно, что они могут применять все что угодно: химическое или биологическое оружие», — заявил Марочко.
Эксперт отметил, что в случае принятия решения использовать для этого дроны западные партнеры Украины не будут препятствовать подобным действиям. Также украинские силы могут организовать и иные провокации, вплоть до доставки опасных «посылок» для российских военнослужащих, считает Марочко. При этом он заверил, что российские спецслужбы контролируют ситуацию и готовы пресечь любые угрозы.
Ранее Министерство обороны обнародовало новые доказательства разработки компонентов биологического оружия на территории Украины. Согласно анализу документов разведки США, на ряде объектов в украинских городах под контролем американских специалистов велись секретные исследования опасных патогенов.