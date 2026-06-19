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Эксперт Марочко не исключил провокаций ВСУ с применением биологического оружия

ВСУ могут использовать дроны для провокаций с биологическим или химическим оружием, считает военный эксперт Андрей Марочко. По его мнению, на фоне неудач Киев может пойти на любые радикальные меры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Украины в состоянии «тотальной агонии» могут пойти на применение химического или биологического оружия, направляя его на российские регионы с помощью беспилотников. Такое мнение в беседе с изданием «Абзац» высказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Если пойдет какая-то тотальная агония со стороны украинских боевиков, вполне возможно, что они могут применять все что угодно: химическое или биологическое оружие», — заявил Марочко.

Эксперт отметил, что в случае принятия решения использовать для этого дроны западные партнеры Украины не будут препятствовать подобным действиям. Также украинские силы могут организовать и иные провокации, вплоть до доставки опасных «посылок» для российских военнослужащих, считает Марочко. При этом он заверил, что российские спецслужбы контролируют ситуацию и готовы пресечь любые угрозы.

Ранее Министерство обороны обнародовало новые доказательства разработки компонентов биологического оружия на территории Украины. Согласно анализу документов разведки США, на ряде объектов в украинских городах под контролем американских специалистов велись секретные исследования опасных патогенов.

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