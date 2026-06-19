Эксперт Марочко не исключил провокаций ВСУ с применением биологического оружия

Эксперт отметил, что в случае принятия решения использовать для этого дроны западные партнеры Украины не будут препятствовать подобным действиям. Также украинские силы могут организовать и иные провокации, вплоть до доставки опасных «посылок» для российских военнослужащих, считает Марочко. При этом он заверил, что российские спецслужбы контролируют ситуацию и готовы пресечь любые угрозы.