Reuters: удары ВС РФ по портам Украины могут сократить экспорт украинского зерна почти на треть

Падение экспорта на 30% в ключевые месяцы обернется серьезной проблемой для экспортеров. Это связано с тем, что Украина вступает в новый сезон с большими остаточными (переходящими) запасами, что негативно отразится на внутренних ценах и снизит доходы фермеров. Прогнозируется, что на 1 июля остаточные запасы кукурузы и пшеницы на Украине составят 9−9,5 млн тонн.