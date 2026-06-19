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Reuters: удары ВС РФ по портам Украины могут сократить экспорт украинского зерна почти на треть

Российские удары по украинским морским портам и судам могут сократить ежемесячные поставки зерна на треть и привести к тому, что операторы терминалов столкнутся с убытками, которые не смогут покрыть самостоятельно.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, зависит от своих черноморских портов, через которые обрабатывается более 90% ее экспорта, отмечает агентство Reuters.

Из-за атак объемы экспорта из одесских портов могут упасть до 4 млн тонн в месяц. Около 1 млн тонн можно перенаправить на дунайские терминалы, но не более того — логистика там дорогая.

Тарас Высоцкий
заместитель министра экономики Украины

Денис Марчук, заместитель главы крупнейшего в Украине фермерского союза UAC, согласен с этой оценкой. Он добавил, что обстрелы портов стали одним из самых серьезных препятствий для отрасли.

Падение экспорта на 30% в ключевые месяцы обернется серьезной проблемой для экспортеров. Это связано с тем, что Украина вступает в новый сезон с большими остаточными (переходящими) запасами, что негативно отразится на внутренних ценах и снизит доходы фермеров. Прогнозируется, что на 1 июля остаточные запасы кукурузы и пшеницы на Украине составят 9−9,5 млн тонн.

Перебои с экспортом будут иметь серьезные последствия для экономики Украины военного времени, для которой экспорт сельскохозяйственной продукции является ключевым источником поступлений в иностранной валюте, отмечает Reuters.

Это также может повлиять на мировые рынки: в последние сезоны на Украину приходилось около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% мирового экспорта кукурузы, уточняет агентство.

Убытки, понесенные портовыми терминалами с начала конфликта, составили 1,5 млрд долларов, сказал Марчук, добавив, что терминалам «действительно не хватает денег на восстановление».

По словам Высоцкого, правительство знает об этом, но бюджетные ресурсы сейчас направляются на подготовку электроэнергетического сектора Украины к зиме, так как ожидается, что Россия усилит удары по нему.

Кроме того, владельцы терминалов утверждают, что удары по судам, заходящим в порты или осуществляющим погрузку, повышают стоимость фрахта и заставляют судовладельцев с большей неохотой заходить в порты.