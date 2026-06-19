Reuters: удары ВС РФ по портам Украины могут сократить экспорт украинского зерна почти на треть

Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, зависит от своих черноморских портов, через которые обрабатывается более 90% ее экспорта, отмечает агентство Reuters.
Из-за атак объемы экспорта из одесских портов могут упасть до 4 млн тонн в месяц. Около 1 млн тонн можно перенаправить на дунайские терминалы, но не более того — логистика там дорогая.
Денис Марчук, заместитель главы крупнейшего в Украине фермерского союза UAC, согласен с этой оценкой. Он добавил, что обстрелы портов стали одним из самых серьезных препятствий для отрасли.
Падение экспорта на 30% в ключевые месяцы обернется серьезной проблемой для экспортеров. Это связано с тем, что Украина вступает в новый сезон с большими остаточными (переходящими) запасами, что негативно отразится на внутренних ценах и снизит доходы фермеров. Прогнозируется, что на 1 июля остаточные запасы кукурузы и пшеницы на Украине составят 9−9,5 млн тонн.
Это также может повлиять на мировые рынки: в последние сезоны на Украину приходилось около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% мирового экспорта кукурузы, уточняет агентство.
По словам Высоцкого, правительство знает об этом, но бюджетные ресурсы сейчас направляются на подготовку электроэнергетического сектора Украины к зиме, так как ожидается, что Россия усилит удары по нему.
Кроме того, владельцы терминалов утверждают, что удары по судам, заходящим в порты или осуществляющим погрузку, повышают стоимость фрахта и заставляют судовладельцев с большей неохотой заходить в порты.