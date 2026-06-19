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ВС РФ уничтожили логистический центр «Новой почты» в Сумах. Видео

Военкор Александр Коц опубликовал видео удара по логистическому хабу «Новой почты» в Сумской области. По его словам, склад был законной военной целью, так как компания публично отчитывалась о поставках дронов и комплектующих для нужд ВСУ.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры объективного контроля поражения логистического центра компании «Новая почта» в Сумской области. В своем материале журналист пояснил, почему этот склад стал законной целью для российских войск.

Сама компания на протяжении длительного времени публично позиционировала себя как ключевое звено военной логистики. Согласно данным, размещенным на официальном сайте почтового оператора, проект «Гуманитарная почта» занимался поставками в зону боевых действий дронов, средств защиты и медицинского снаряжения.

«Совладелец “Новой почты” Владимир Поперешнюк лично возил партии дронов, включая ударные модели, в зону боевых действий. Компания официально отчитывалась о закупках военным подразделениям всего необходимого — от экипировки до БПЛА, а также о финансировании разработок украинских беспилотников», — отмечает Коц.

Военкор добавил, что «Новая почта» активно рекламировала схему отправки беспилотников через свои отделения в рамках государственного проекта «Армия дронов». Кроме того, компания сотрудничала с фондами, осуществляющими сборы средств на производство FPV-компонентов, корпусов для дронов и систем управления для ПВО.

Нанесенный удар по сортировочному хабу в Сумах выводит из строя важное звено военной логистики, которое сам противник неоднократно позиционировал как элемент обеспечения украинской армии.

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