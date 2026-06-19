Собянин сообщил о 76 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. О ликвидации 76 БПЛА на подлете к столице сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.
«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал градоначальник.
По словам Сергея Собянина, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше