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Собянин сообщил о 76 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Москву, уничтожив 76 аппаратов. По заявлению мэра Сергея Собянина, пострадавших и разрушений нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву. О ликвидации 76 БПЛА на подлете к столице сообщил мэр города Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал градоначальник.

По словам Сергея Собянина, в результате инцидента пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

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