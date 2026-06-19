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Собянин рассказал о новой массированной атаке БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 19 июня средства противовоздушной обороны сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал Собянин в Telegram-канале. Он также уточнил, что разрушений и пострадавших нет.

В связи с ударами БПЛА по региону временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Внуково. Днем ранее, как отмечается, Вооруженные силы Украины совершили одну из самых массовых атак беспилотниками на столичный регион. В результате предыдущей атаки пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.

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