Собянин рассказал о новой массированной атаке БПЛА на Москву

«Сегодня противник предпринял еще одну массированную атаку на Москву. Только на ближнем рубеже силами ПВО было сбито 76 беспилотников», — написал Собянин в Telegram-канале. Он также уточнил, что разрушений и пострадавших нет.
В связи с ударами БПЛА по региону временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Внуково. Днем ранее, как отмечается, Вооруженные силы Украины совершили одну из самых массовых атак беспилотниками на столичный регион. В результате предыдущей атаки пострадали 17 человек, погибла восьмилетняя девочка. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.