В Сочи и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

Жителей и гостей Сочи, а также Туапсинского района призывают соблюдать меры безопасности. Во время объявления тревоги необходимо укрыться в комнатах без окон с капитальными стенами. Запрещается использовать автомобили и стены многоквартирных домов в качестве укрытий в период атаки БПЛА.
Мэр Сочи Андрей Прошунин напомнил, что гражданам следует воздержаться от публикации в соцсетях материалов, изображающих работу ПВО и специальных служб.
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